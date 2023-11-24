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В Чехії назріває конфлікт щодо переходу на євро

24 листопада 2023, 15:31
В Чехії назріває конфлікт щодо переходу на євро
Фото: з відкритих джерел
Чотири з п'яти партій коаліції підтримують перехід на євро, а головна керівна партія ODS - проти і через це в чеському уряді назріває конфлікт.

Про це повідомляє Hospodářské noviny.

Міністерство фінансів, який очолює людина ODS, хоче, аби уряд погодився не робити жодних кроків у напрямку переходу на євро в наступному році. 

Натомість міністри з партій STAN, KDU-ČSL, "Piráti" і TOP 09 виступають проти і відмовляються надати зелене світло.

Головною розбіжністю став звіт Міністерства фінансів на Національного банку, де оцінюється ступінь економічного наближення Чехії до єврозони та готовність країни до єдиної валюти, пише видання. 

Чеське ЗМІ ознайомилось зі звітом, де написано, що уряд не має встановлювати цільову дату вступу до єврозони і не повинен навіть прагнути приєднатися до механізму обмінного курсу.

Декілька міністрів з коаліційного уряду оскаржують сформульований у такий спосіб звіт у міжміністерських процедурах і вони стурбовані тим, що міністерство фінансів говорить одне, а рекомендує інше.

За словами глави міністерства внутрішніх справ Віта Ракушана, який представляє партію STAN, представлений аналіз показує, що чеська економіка готова до прийняття євро і ризики переходу до єдиної валюти досить низькі.

Міністерство фінансів відхилило більшість заперечень. Звіт має бути затверджений і, ймовірно, буде винесений на голосування уряду в грудні, пише видання. 

Раніше ми також писали, що Чехія постачатиме Україні зброю за фінансової підтримки Данії та Нідерландів.

 

економікаєвроЧехія

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