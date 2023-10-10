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В Чехії почалось триденне засідання Вишеградської групи

10 жовтня 2023, 16:31
В Чехії почалось триденне засідання Вишеградської групи
Фото: AFP
В Празі проходить триденне засідання керівників генеральних штабів армій Вишеградської групи, в яку увійшли Чехія, Словаччина, Угорщина і Польща.

Про це повідомляє Radio Prague International.

На зустрічі мають обговори розвиток війни росії проти України, результати вересневого засідання Військового комітету НАТО в Осло і вплив нової моделі підрозділів альянсу на армії країн V4.

Перемовини керівників генштабів армій стосуватимуться проблеми Стратегічного компаса ЄС, особливо концепція підрозділів швидкого розгортання блоку.

Раніше ми писали, що Вишеградська група просить Україну відкликати позов до СОТ.

 

Вишеградська групаЧехіязасідання

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