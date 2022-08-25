В Чехії вищі навчальні заклади надали підтримку близько 4 тис. українським біженцям

Вищі навчальні заклади Чехії надали підтримку у навчанні близько 4000 українських біженців у минулому навчальному семестрі. Про це журналістам 25 серпня сказав міністр освіти Володимир Балаш.

Про це повідомляє "Радіо Прага".

За словами міністра, кошти були виділені як на навчання, так і на мовну підготовку. У березні міністерство виділило з цією метою 150 мільйонів крон.

Як зазначив Балаш, відомство припускає, що необхідно буде виділити ще більше коштів, щоб продовжувати цю підтримку. Міністр має намір знайти кошти в чеському держбюджеті, а також на європейському рівні та в інших міжнародних організаціях.

У повідомленні нагадується, що президент Чеської конференції ректорів Мартін Бареш заявив у червні, що міністерство має роз'яснити, як триватиме підтримка студентів з України у довгостроковій перспективі.

Раніше повідомлялось, що для українських школярів та студентів, що навчаються в Польщі, запрацювала гаряча лінія допомоги.