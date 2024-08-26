В Чорному морі горять всі "‎вишки Бойка"‎

У вересні Україна повернула під свій контроль платформи.

У Чорному морі спалахнули всі так звані "вишки Бойка".

Про це пише моніторингова група Кримский ветер, посилаючись на дані супутникової зйомки.

Атаки зазнали три бурові платформи, які знаходяться на схід від острова Зміїний.

Станом на 24 серпня середня платформа горіла, а з 3-ї йшов стовп диму.

Україна вже наносила удари по чорноморських платформах, адже вони використовувались росіянами для зберігання обладнання, за допомогою якого вели стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря.

У вересні минулого року Україна повернула під контроль "вишки Бойка" біля Криму.

"Вишки Бойка" – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. росія окупувала їх 2015 року, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.