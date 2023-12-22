В Данії хочуть, щоб українці повернулись додому, коли "настане мир"

Міністр імміграції та інтеграції Данії Коре Дюбвад вважає, що біженці з України, які проживають на данській території, мають повернутись на батьківщину, коли там настане мир.

Про це повідомляє датська агенція Ritzau, пише Європейська правда.

"Данія розглядає перебування біженців у своїй країні як тимчасове, незалежно від того, звідки люди приїхали, хоча українці культурно ближчі до нас, ніж люди з Близького Сходу", - сказав Дюбвад.

Він нагадав, що українська сторона неодноразово наголошувала на бажанні повернути додому всіх, хто виїхав через повномасштабне вторгнення росії.

"І ми повинні це поважати", - додав він.

Сьогодні в Данії зареєстровані трохи більш як 30 тисяч українців, що виїхали після лютого 2022 року.

В країні до березня 2025 року діє спеціальний закон, який гарантує українцям дозвіл на проживання та доступ до ринку праці поза загальними правилами надання притулку.

Заява Дюбвада пролунала на тлі опублікованого у вересні дослідження Копенгагенського університету, згідно з яким половина українців хочуть залишитися в Данії навіть тоді, коли в Україні закінчиться війна.

Ми також писали, що Данія підтримає українських фермерів - міністри продовольства Данії та України у Львові підписали меморандум про співпрацю у розвитку фермерства.