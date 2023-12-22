В Данії хочуть, щоб українці повернулись додому, коли "настане мир"
Про це повідомляє датська агенція Ritzau, пише Європейська правда.
"Данія розглядає перебування біженців у своїй країні як тимчасове, незалежно від того, звідки люди приїхали, хоча українці культурно ближчі до нас, ніж люди з Близького Сходу", - сказав Дюбвад.
Він нагадав, що українська сторона неодноразово наголошувала на бажанні повернути додому всіх, хто виїхав через повномасштабне вторгнення росії.
"І ми повинні це поважати", - додав він.
Сьогодні в Данії зареєстровані трохи більш як 30 тисяч українців, що виїхали після лютого 2022 року.
В країні до березня 2025 року діє спеціальний закон, який гарантує українцям дозвіл на проживання та доступ до ринку праці поза загальними правилами надання притулку.
Заява Дюбвада пролунала на тлі опублікованого у вересні дослідження Копенгагенського університету, згідно з яким половина українців хочуть залишитися в Данії навіть тоді, коли в Україні закінчиться війна.
Ми також писали, що Данія підтримає українських фермерів - міністри продовольства Данії та України у Львові підписали меморандум про співпрацю у розвитку фермерства.