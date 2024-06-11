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В Данії заарештували російську шпигунку

11 червня 2024, 18:25
В Данії заарештували російську шпигунку
Шпигун. Фото: Viorel Popescu
Сьогодні спецслужби Данії арештували росіянку за звинуваченням у сприянні роботі російської розвідки.

Про це повідомила данська служба безпеки і розвідки в заяві суспільному мовнику Данії DR

"Арешт пов'язаний із публікацією "в кількох європейських ЗМІ" про російський державний фонд – "Правфонд", що базується в москві і в якому на ключових посадах протягом кількох років працюють співробітники розвідки", - заявили данські розвідники. 

У відомстві додали, що росіянку звинувачують у порушенні статті 108 Кримінального кодексу Данії, яка стосується надання іноземній розвідувальній службі можливості діяти в Данії. Зокрема співпраці з метою здійснення впливу. 

Жінка є однією з найвідоміших представниць російської громади в Данії, а також вона керувала консультаційним центром для російськомовних в одному з міст Зеландії. 

Згідно з внутрішніми документами, з 2017 року центр отримав від "Правфонду" щонайменше 338 тисяч данських крон.

Ймовірно, жінку відпустять після допиту.

В кінці квітня ми писали, що ​в Польщі засудили росіянина, якби збирав для рф інформацію про військові частини.

 

шпигунДаніяРосія

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