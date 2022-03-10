CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦя програма дає можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням терміном до 20 роківПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Дії" тестують програму кредитування "єОселя"
Фото: territory-of-good-events.blogspot.com
У застосунку "Дія" у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя".
Про це повідомили у міністерстві економіки України.
Програма "єОселя" повноцінно запрацює у застосунку "Дія" у другій половині жовтня. Тоді подати заявку можна буде у декілька кліків.
Державна програма "єОселя" дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням терміном до 20 років.
У 2022 році учасниками програми зможуть стати:
- військові та правоохоронці;
- медики;
- працівники освіти;
- науковці.
А від початку 2023 року подати заявку у "єОселі" зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.
У цю програму уже інтегрувалися пʼять банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк. Вони готові видавати перші кредити.
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03 10 2022 15:40 МЕДІА
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