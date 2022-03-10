RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В "Дії" тестують програму кредитування "єОселя"

Ця програма дає можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням терміном до 20 років
В "Дії" тестують програму кредитування "єОселя" Фото: territory-of-good-events.blogspot.com
У застосунку "Дія" у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя". 
 
Про це повідомили у міністерстві економіки України.
 
Програма "єОселя" повноцінно запрацює у застосунку "Дія" у другій половині жовтня. Тоді подати заявку можна буде у декілька кліків.
 
Державна програма "єОселя" дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням терміном до 20 років.
 
У 2022 році учасниками програми зможуть стати:
 
  • військові та правоохоронці;
  • медики;
  • працівники освіти;
  • науковці.
 
А від початку 2023 року подати заявку у "єОселі" зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.
 
У цю програму уже інтегрувалися пʼять банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк. Вони готові видавати перші кредити.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2022 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер

Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ

Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ

Україна веде війну нового типу. Сила, рішучість і винахідливість повільно але впевнено виснажують супротивника – професор Філліпс О’Брайен

Україна веде війну нового типу. Сила, рішучість і винахідливість повільно але впевнено виснажують супротивника – професор Філліпс О’Брайен

Kyiv not Kiev, Чарльз не Карл, а українці не росіяни. Посол поставила крапку у дискусіях щодо імені короля Великої Британії, але соцмережі не здаються

Kyiv not Kiev, Чарльз не Карл, а українці не росіяни. Посол поставила крапку у дискусіях щодо імені короля Великої Британії, але соцмережі не здаються

На військовий облік жінки можуть ставати лише добровільно. І, схоже, це надовго

На військовий облік жінки можуть ставати лише добровільно. І, схоже, це надовго

Том Купер про нові просування ЗСУ на Харківщині: радіти рано, але достатньо почуватися задоволеним

Том Купер про нові просування ЗСУ на Харківщині: радіти рано, але достатньо почуватися задоволеним

Не дивуйтеся, якщо завтра почуєте, що Україна взяла Великий Бурлук або Сватове. Том Купер про можливе подальше просування української армії

Не дивуйтеся, якщо завтра почуєте, що Україна взяла Великий Бурлук або Сватове. Том Купер про можливе подальше просування української армії

Ланцюгова реакція успіхів українських військ. Стратегічна ініціатива на полі бою перейшла до українців – генерал Мік Раян

Ланцюгова реакція успіхів українських військ. Стратегічна ініціатива на полі бою перейшла до українців – генерал Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.