В "Дії" тестують програму кредитування "єОселя"

Ця програма дає можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням терміном до 20 років

У застосунку "Дія" у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя".

Про це повідомили у міністерстві економіки України.

Програма "єОселя" повноцінно запрацює у застосунку "Дія" у другій половині жовтня. Тоді подати заявку можна буде у декілька кліків.

Державна програма "єОселя" дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням терміном до 20 років.

У 2022 році учасниками програми зможуть стати:

військові та правоохоронці;

медики;

працівники освіти;

науковці.

А від початку 2023 року подати заявку у "єОселі" зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.

У цю програму уже інтегрувалися пʼять банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк. Вони готові видавати перші кредити.