В "Дії" вже зафіксовано 256 тисяч заяв про пошкоджене майно українців

Мова йде про пошкодження 17,5 млн квадратних метрів

У застосунку та на порталі "Дія" зареєстровано 256 тисяч заяв про пошкоджене майно внаслідок повномасштабного вторгнення росії.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час конференції “Цифрова відбудова України, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні уже 256 тисяч заяв подали українці. З них 90% подано через застосунок і 10% - через портал ("Дія" - авт.)", - сказав він.

Нагадаємо, 26 березня 2022 року уряд прийняв постанову про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.