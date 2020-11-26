В додатку "Дія" запустили реєстр виборців

На порталі адмінпослуг "Дія" з’явився профіль виборця, де можна переглянути інформацію щодо місця голосування.

Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на повідомлення Мінцифри у Facebook.

У додатку diia.gov.ua у е-кабінеті громадянина тепер буде відображатися інформація з Державного реєстру виборців.

Зокрема там можна побачити місце реєстрації, адреса голосування, адреса виборчої комісії.

Також користувачі порталу зможуть перевірити себе у списку виборців і знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.

Раніше перевірити наявність свого імені у списку виборців можна було он-лайн за допомогою Державного реєстру виборців або ж у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Читайте також: "Дія": Мінцифри планує до кінця року запустити пілот щодо прописки дорослих