ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНа порталі адмінпослуг "Дія" з’явився профіль виборця, де можна переглянути інформацію щодо місця голосування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В додатку "Дія" запустили реєстр виборців
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на повідомлення Мінцифри у Facebook.
У додатку diia.gov.ua у е-кабінеті громадянина тепер буде відображатися інформація з Державного реєстру виборців.
Зокрема там можна побачити місце реєстрації, адреса голосування, адреса виборчої комісії.
Також користувачі порталу зможуть перевірити себе у списку виборців і знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.
Раніше перевірити наявність свого імені у списку виборців можна було он-лайн за допомогою Державного реєстру виборців або ж у приміщенні дільничної виборчої комісії.
Читайте також: "Дія": Мінцифри планує до кінця року запустити пілот щодо прописки дорослих
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 11 2020 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Промені в чорну діру: Hubble показав незвичайні тіні у центрі галактики
- ВІДЕО У Google створили додаток, який дозволяє людям із порушенням зору бігати самостійно, а не з поводирем
- ФОТО Після 57 років роботи у джунглях Пуерто-Рико закривають космічний телескоп, що знайшов перші екзопланети
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"