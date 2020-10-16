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"Дія": Мінцифри планує до кінця року запустити пілот щодо прописки дорослих

Поки це буде експеримент, бо має бути ще врегулювано багато питань
Мінцифри підготувало постанову про впровадження послуги з прописки для усіх категорій населення на порталі "Дія" та планує запустити пілону версію для обмеженої кількості українців до кінця року.
"Дія": Мінцифри планує до кінця року запустити пілот щодо прописки дорослих Фото: з вільних джерел

Про це заявив заступник міністра Олексій Вискуб під час онлайн-брифінгу, передає "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"5 жовтня ми презентували реєстрацію місця проживання для дітей віком до 14 років, але ця послуга поки що доступна тільки у Харкові. До кінця року ми хочемо підключити всі міста. Ця послуга поступово покриватиме Україну залежно від реєстру територіальних громад до "Дії".

Але у нас є чіткий план, що коли ми завершимо це підключення, у нас відразу вся країна буде доступна для реєстрації міста проживання", - розповів Вискуб.

За його словами, уже підготували проєкт постанови щодо прописки дорослих.

Вискуб пояснив, що до кінця року планують запустити пілот для обмеженої кількості громадян, чия інформація про нерухомість є в певних реєстрах.

Заступник міністра підкреслив, що це поки буде експеримент, оскільки має бути ще врегулювано багато питань.

"Ми маємо брати актуальну інформацію про власника певної нерухомості в Реєстрі майнових прав, а він, на жаль, наповнений приблизно на 30%. І ми розуміємо, що там одразу послуга для всіх 100% громадян не запрацює, але ми йдемо цим шляхом. Ми маємо наповнити цей реєстр.

Дуже багато нерухомості не в реєстрі, це дуже погано також впливає на певні рейдерські захоплення, і тут ми готуємо окремий перелік щодо оцифрування архівів БТІ (Бюро технічної інвентаризації - ред.) для того, щоб всі ці паперові справи потрапили до єдиного реєстру і держава володіла інформацією про цю нерухомість", - додав він.

Нагадуємо, що Мінцифри збирає "білих" хакерів для пошуку вразливостей в "Дії".

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16 10 2020 15:37
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