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В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг

Користувачі зможуть придбати страховий поліс та перевірити історію транспортного засобу
В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг
В "Електронному кабінеті водія" від міністерства внутрішніх справ України відновили низку онлайн-послуг.
 
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
 
В е-кабінеті доступні такі послуги: 
 
  • страхування - власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс;
  • перевірка транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника;
  • замовлення витягів з Єдиного державного реєстру транспортних засобів;
  • перевірка історії транспортного засобу.
 
Незабаром будуть підключені інші послуги для користувачів сервісу, а саме замовлення індивідуального номерного знаку, перевірка штрафів тощо. 
 
Новий "Електронний кабінет водія" було представлено 11 лютого. Він став адаптованим для мобільних пристроїв та стійкішим до зовнішніх кіберзагроз.
 
Серед доступних сервісів були "Картка водія" (національне та міжнародне посвідчення водія), "Автопарк" (дані про зареєстровані за фізичними особами транспортні засоби, страховий поліс, історія реєстрація авто), "Штрафи" (інформація про штрафи з можливістю їх оплачувати) та "Електронна черга" (для запису до територіального сервісного центру МВС).
 
В МВС заявляли, що протягом декількох тижнів "Електронний кабінет водія" наповнюватиметься сервісами. І вже у другому кварталі його роботу буде відновлено у повному обсязі. Однак, через російське вторгнення, запуск сервісу затримався.
 
Раніше iPress.ua повідомляв, що в Україні запрацював державний портал пошуку неповнолітніх "Діти війни", створений за дорученням глави держави за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Національного інформаційного бюро, Офісу генпрокурора, Офісу омбудсмена та Нацполіції.
 
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02 08 2022 11:51
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