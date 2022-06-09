В Енергодарі пролунав потужний вибух - мер Ольга

Матарикіна

У місті зникли світло і водопостачання

Фото: Укрінформ

У тимчасово окупованому Енергодарі пролунав потужний вибух. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram "Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух", - написав він. Після цього в місті одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події з'ясовуються. Раніше повідомлялося, що відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС із енергосистемою України.

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