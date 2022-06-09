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В Енергодарі пролунав потужний вибух - мер

Ольга
Матарикіна
У місті зникли світло і водопостачання
В Енергодарі пролунав потужний вибух - мер Фото: Укрінформ
У тимчасово окупованому Енергодарі пролунав потужний вибух.
 
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.
 
"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух", - написав він.
 
Після цього в місті одночасно зникли світло та водопостачання.
 
Обставини події з'ясовуються.
 
Раніше повідомлялося, що відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС із енергосистемою України.
 
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06 09 2022 14:40
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