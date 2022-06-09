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В Енергодарі пролунав потужний вибух - мер
Фото: Укрінформ
У тимчасово окупованому Енергодарі пролунав потужний вибух.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.
"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух", - написав він.
Після цього в місті одночасно зникли світло та водопостачання.
Обставини події з'ясовуються.
Раніше повідомлялося, що відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС із енергосистемою України.
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06 09 2022 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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