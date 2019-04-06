CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Талліні здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Nordica, який виконував рейс з Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Естонії аварійно сів літак, який прямував з Києва
Через аварійне приземлення аеропорт в Талліні короткочасно припинив роботу
Фото: з вільних джерел
Аварійна посадка відбулася через руйнування покришки шасі літака, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Таллінського аеропорту.
В інциденті ніхто з 31 пасажира та 5 членів екіпажу не постраждав.
Через аварійне приземлення аеропорт в Талліні короткочасно припинив роботу, рейси з нього відновились о 18:38.
Нагадаємо, що літак, який здійснював рейс з Києва до Єгипту вранці 17 травня здійснив екстрену посадку в аеропорту Одеси.
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04 06 2019 22:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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