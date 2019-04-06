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В Естонії аварійно сів літак, який прямував з Києва

Через аварійне приземлення аеропорт в Талліні короткочасно припинив роботу
У Талліні здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Nordica, який виконував рейс з Києва.
В Естонії аварійно сів літак, який прямував з Києва Фото: з вільних джерел

Аварійна посадка відбулася через руйнування покришки шасі літака,  повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Таллінського аеропорту.

В інциденті ніхто з 31 пасажира та 5 членів екіпажу не постраждав.

Через аварійне приземлення аеропорт в Талліні короткочасно припинив роботу, рейси з нього відновились о 18:38.

Нагадаємо, що літак, який здійснював рейс з Києва до Єгипту вранці 17 травня здійснив екстрену посадку в аеропорту Одеси.

 

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04 06 2019 22:42
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