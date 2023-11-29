В Естонії допустили закриття кордону з росією
Естонія допустила закриття кордону з росією, хоча раніше цей захід називали передчасним.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Postimees.
"Ми готові закрити кордон, якщо це знадобиться", - заявив він.
Також він додав, що Естонія обговорить такий захід, якщо це знадобиться для підтримки Фінляндії.
"Це закриття кордону з рф може трапитися. Ця ситуація не є звичайним прикладом міграції", - додав Маргус Цахкна.
23 листопада глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс заявляв, що закриття східного кордону для боротьби з мігрантами поки не потрібне.
Фінляндія почала блокувати в'їзд із території росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з рф.
Вчора уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з росією.