ПОЛІТИКА НОВИНИПарламент Естонії (Рійгікогу) визнав правлячий в росії режим терористичним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Естонії визнали росію державою-спонсором тероризму
Фото: Scanpix / Postimees
Про це повідомляє видання ERR.
Заяву підтримали 88 депутатів парламенту. "Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а російську федерацію — державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації", — зазначається у повідомленні.
Парламент не визнає псевдореферендумів та анексії українських територій росією, підтримує створення міжнародного трибуналу над воєнними злочинцями, засуджує використання угруповань на кшталт "вагнерівців".
"Парламент вважає за необхідне визнати збройні сили створених російською федерацією так званих донецької та луганської народних республік та "Приватну військову компанію Вагнера" терористичними організаціями", — йдеться у рішенні.
Естонський парламент також підтримує вимогу позбавити росію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН, а також закликає ЄС виявити єдність у запровадженні нових санкцій проти росії і збільшити військову та економічну допомогу Україні.
Нагадаємо, що раніше у США представили законопроект про визнання росії спонсором тероризму.
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18 10 2022 15:21 МЕДІА
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