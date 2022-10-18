В Естонії визнали росію державою-спонсором тероризму

Парламент Естонії (Рійгікогу) визнав правлячий в росії режим терористичним.

Про це повідомляє видання ERR.

Заяву підтримали 88 депутатів парламенту. "Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а російську федерацію — державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації", — зазначається у повідомленні.

Парламент не визнає псевдореферендумів та анексії українських територій росією, підтримує створення міжнародного трибуналу над воєнними злочинцями, засуджує використання угруповань на кшталт "вагнерівців".

"Парламент вважає за необхідне визнати збройні сили створених російською федерацією так званих донецької та луганської народних республік та "Приватну військову компанію Вагнера" терористичними організаціями", — йдеться у рішенні.

Естонський парламент також підтримує вимогу позбавити росію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН, а також закликає ЄС виявити єдність у запровадженні нових санкцій проти росії і збільшити військову та економічну допомогу Україні.