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ПОЛІТИКА

В Естонії вперше повітряний простір охоронятимуть іспанські ППО NASAMS

05 квітня 2023, 14:12
В Естонії вперше повітряний простір охоронятимуть іспанські ППО NASAMS
Фото: Scanpix / Postimees
Цього тижня на бойове чергування в Естонії вперше заступлять іспанські зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, якого цитує ERR.

За словами міністра, в середу вранці в порт Палдіскі прибудуть іспанські ЗРК NASAMS. Вони охоронятимуть повітряний простір Естонії.

Увесь особовий склад і очільник іспанського контингенту вже розквартировані на авіабазі в Емарі. Самі ЗРК мають розпочати бойове чергування вже цього тижня.

"Ми уклали першу угоду з іспанцями, вона триватиме чотири місяці. Що буде далі? Це питання зараз обговорюємо в НАТО. Звичайно, ми б хотіли бачити таку саму систему, яка в нас зараз діє з винищувачами", - сказав міністр оборони Певкур.

Естонія хоче домовитися із союзниками по НАТО про ротацію комплексів ППО аналогічно до того, як відбувається повітряне патрулювання. 

Свої ж зенітно-ракетні комплекси в Естонії з'являться не раніше, ніж у 2025 році. Закупівля власної системи ППО Естонії наразі перебуває на завершальній стадії.

Іспанія повідомила, що відправить до Естонії на чотири місяці систему протиповітряної оборони NASAMS у лютому.

Мета іспанського підрозділу NASAMS - охорона авіабази Емарі як стратегічного об'єкта. 

Раніше повідомлялось, що Естонія закликає НАТО збільшити витрати, щоб запобігти загрозі з боку росії.

ІспаніяЕстоніяППО NASAMS

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