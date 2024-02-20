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В Естонії затримали 10 підозрюваних у шпигунстві на росію

20 лютого 2024, 20:33
В Естонії затримали 10 підозрюваних у шпигунстві на росію
Фото: з вільного доступу
Топ посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів росії, які мали могли займатися дестабілізацією ситуації в країні.

Про це прем’єрка Естонії Кая Каллас написала в соцмережі X (Twitter).

"Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на своїй території", – йдеться в дописі. 

Вона додала, що вони знають, кремль спрямовує зусилля проти всіх наших демократичних суспільств. 

"Наша відповідь – відкритість і викриття їхніх методів. Це спосіб стримати шкідницькі дії і зробити нас стійкішими", – додала вона. 

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що поліція внутрішньої безпеки затримала десятьох осіб, підозрюваних у діяльності за вказівками з росії.

"Метою було сіяти страх, підживлювати напругу і послаблювати нашу рішучість у підтримці України. Але Росії не вдасться. Ми залишаємося сильними й пильними", – додав Тсахкна.

На початку року естонська служба безпеки виявила чергового "хорошого руського" шпигуна. Колеги, начальники, науковці: російські шпигуни криються за різними ролями.

 

РосіяЕстоніяшпигуни

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