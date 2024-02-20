В Естонії затримали 10 підозрюваних у шпигунстві на росію
Про це прем’єрка Естонії Кая Каллас написала в соцмережі X (Twitter).
"Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на своїй території", – йдеться в дописі.
Вона додала, що вони знають, кремль спрямовує зусилля проти всіх наших демократичних суспільств.
"Наша відповідь – відкритість і викриття їхніх методів. Це спосіб стримати шкідницькі дії і зробити нас стійкішими", – додала вона.
Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що поліція внутрішньої безпеки затримала десятьох осіб, підозрюваних у діяльності за вказівками з росії.
"Метою було сіяти страх, підживлювати напругу і послаблювати нашу рішучість у підтримці України. Але Росії не вдасться. Ми залишаємося сильними й пильними", – додав Тсахкна.
На початку року естонська служба безпеки виявила чергового "хорошого руського" шпигуна. Колеги, начальники, науковці: російські шпигуни криються за різними ролями.