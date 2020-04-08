В Естонії заявили про початок другої хвилі COVID-19

У Департаменті здоров'я Естонії заявили про початок другої хвилі коронавірусу в країні. Зараз в Естонії розглядають можливість введення обмежувальних заходів по всій країні.

Про це повідомляє Postimees, передає РБК - Україна.

Наголошується, що днями в естонському нічному клубі було виявлено спалах коронавіруса серед молоді, захворювання підтвердили у 29 осіб.

"За оцінкою Департаменту здоров'я вже можна говорити про те, що в Естонії почалася друга хвиля захворюваності COVID-19", - повідомляє видання.

У зв'язку з новими випадками коронавіруса в Департаменті здоров'я Естонії розглядають можливість введення нових обмежень на всій території країни.

"Якщо і вводити якісь заходи, то по всій країні", - сказала радник Департаменту Ірина Донченко, додавши, що у разі запровадження обмежень в якомусь місті люди просто поїдуть в інший.

Відзначимо, за даними РНБО України, в Естонії за минулу добу офіційно підтверджено лише 11 нових випадків коронавіруса. Всього в країні захворіли 2091 осіб. При цьому за останній місяць було підтверджено менше 100 випадків COVID-19.

Нагадаємо, що 4 серпня в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.