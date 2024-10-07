Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В естонському Генштабі розповіли, чому ЗСУ залишили Вугледар

07 жовтня 2024, 10:39
В естонському Генштабі розповіли, чому ЗСУ залишили Вугледар
Місто давало змогу Україні створювати постійну загрозу цій дорозі.

Голова оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі заявив, що українські війська були змушені відступити з Вугледара через чисельну перевагу російських військ, які наступали.

Заяву естонського військового наводить мовник ERR

Військовий сказав, що окупаційна армія рф в вересні систематично брала під контроль прилеглі до Вугледара території за допомогою авіабомб, "м'ясних штурмів", вогню артилерії, зосередження БпЛА і просування вперед маленькими групами.

За його словами,за місяць окупанти просунулися так далеко, що українці були змушені вийти з Вугледара.

"Українці відступають не тому, що росіяни зробили якийсь дивовижний хід, а скоріше тому, що у них просто більше маси", – зазначив Вялі.

Представник естонського Генштабу додав, що російські окупанти вдосконалили тактику піхотних атак, використовуючи невеликі групи, які просуваються по черзі на кілька десятків метрів за сильної підтримки вогню артилерії.

"російська мобілізаційна машина настільки забезпечена ресурсом, що вони можуть весь час продовжувати ці атаки. Це в чистому вигляді війна ресурсів. І нічого не поробиш, в росії зараз така перевага в людських ресурсах і ресурсах у вигляді "дурного заліза", що їй вдається забезпечувати успіх своїх атак", – сказав глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони.

Вялі пояснив, що значення міста полягало в його географічному положенні як логістичного вузла, через який проходять важливі для постачання дороги.

Також Вугледар розташований близько до залізниці, яка зв'язує Донецьк з Кримом, і володіння цим населеним пунктом давало змогу Україні створювати постійну загрозу цій дорозі.

Розташований на височині Вугледар також дозволяв добре контролювати прилеглу місцевість.

Нагадаємо, що 5 жовтня, українські сили залишають Вугледар, зосереджуючись на виснаженні росіян.

 

війна в Українівугледар

Останні матеріали

Байден
Політика
Байден "викинув рушника". Остання надія на Гарріс – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 12:32
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка
Політика
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка "зомбаків" із Заходу та керівництва України – Том Купер
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 00:21
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється