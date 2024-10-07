В естонському Генштабі розповіли, чому ЗСУ залишили Вугледар

Місто давало змогу Україні створювати постійну загрозу цій дорозі.

Голова оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі заявив, що українські війська були змушені відступити з Вугледара через чисельну перевагу російських військ, які наступали.

Заяву естонського військового наводить мовник ERR.

Військовий сказав, що окупаційна армія рф в вересні систематично брала під контроль прилеглі до Вугледара території за допомогою авіабомб, "м'ясних штурмів", вогню артилерії, зосередження БпЛА і просування вперед маленькими групами.

За його словами,за місяць окупанти просунулися так далеко, що українці були змушені вийти з Вугледара.

"Українці відступають не тому, що росіяни зробили якийсь дивовижний хід, а скоріше тому, що у них просто більше маси", – зазначив Вялі.

Представник естонського Генштабу додав, що російські окупанти вдосконалили тактику піхотних атак, використовуючи невеликі групи, які просуваються по черзі на кілька десятків метрів за сильної підтримки вогню артилерії.

"російська мобілізаційна машина настільки забезпечена ресурсом, що вони можуть весь час продовжувати ці атаки. Це в чистому вигляді війна ресурсів. І нічого не поробиш, в росії зараз така перевага в людських ресурсах і ресурсах у вигляді "дурного заліза", що їй вдається забезпечувати успіх своїх атак", – сказав глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони.

Вялі пояснив, що значення міста полягало в його географічному положенні як логістичного вузла, через який проходять важливі для постачання дороги.

Також Вугледар розташований близько до залізниці, яка зв'язує Донецьк з Кримом, і володіння цим населеним пунктом давало змогу Україні створювати постійну загрозу цій дорозі.

Розташований на височині Вугледар також дозволяв добре контролювати прилеглу місцевість.

Нагадаємо, що 5 жовтня, українські сили залишають Вугледар, зосереджуючись на виснаженні росіян.