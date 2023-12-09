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В Газі щодня гине щонайменше один журналіст

09 грудня 2023, 15:09
В Газі щодня гине щонайменше один журналіст
Фото з вільного доступу
Міжнародна федерація журналістів (IFJ) заявила, що цього року були вбиті 94 журналісти і працівники ЗМІ, з них 9 жінок.

Більшість з них загинули в секторі Гази.

Про це повідомляється на сайті федерації.

"У 2023 році загинули 94 журналісти. IFJ вимагає термінових глобальних дій, щоб зупинити це кровопролиття", - заявив президент федерації Домінік Прадалі.

Війна між Ізраїлем та угрупованням Хамас - найсмертоносніша для журналістів за всю історію ведення федерацією статистики працівників медіа, які загинули під час виконання службових обов’язків. 

В секторі Гази щодня гине щонайменше один журналіст.

"Цього року 72% вбитих журналістів в усьому світі загинули під час конфлікту в Газі", – пишуть в ФедараціЇ.

На російсько-українській війні, згідно із даними, цього року загинули троє журналістів і медійників: Ростислав Журавльов (РИА-Новости), Арман Сольден (AFP) та Богдан Бітик (La Republica).

Працівники медіасфери загинули також в Афганістані: 2 людей, в Філіппінах теж двої, в Індії одна і 1 людина в Бангладеші.

В Північній та Південній Америці загинули семеро журналістів, тоді як в Африці – 4.

Міжнародна федерація журналістівжурналістисмерть

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