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В Генштабі підтвердили атаку дронів на два кримських аеродроми і НПЗ

26 лютого 2025, 17:01
В Генштабі підтвердили атаку дронів на два кримських аеродроми і НПЗ
image: afp
Проте точні результати ураження ще уточнюються.

Сьгодні, 26 лютого, в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження військових аеродромів на тимчасово окупованій території українського Криму "Саки" і Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї рф.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України написав на Facebook-сторінці. 

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї рф та на тимчасово окупованій території українського Криму. Серед іншого, здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу", - йдеться в пості. 

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн на рік. Більше 90% вироблених нафтопродуктів постачається на експорт, а також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. 

В районі НПЗ зафіксовано не менше 40 вибухів, а також є інформація про пошкодження інфраструктури заводу. 

Однак точні результати ураження ще уточнюються.

Зранку вівторка стало відомо, що рф скаржиться на атаку майже 130 українських дронів.

 

війна в Українівтрати рф

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