Проте точні результати ураження ще уточнюються.

Сьгодні, 26 лютого, в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження військових аеродромів на тимчасово окупованій території українського Криму "Саки" і Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї рф.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України написав на Facebook-сторінці.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї рф та на тимчасово окупованій території українського Криму. Серед іншого, здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу", - йдеться в пості.

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн на рік. Більше 90% вироблених нафтопродуктів постачається на експорт, а також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

В районі НПЗ зафіксовано не менше 40 вибухів, а також є інформація про пошкодження інфраструктури заводу.

Однак точні результати ураження ще уточнюються.

Зранку вівторка стало відомо, що рф скаржиться на атаку майже 130 українських дронів.