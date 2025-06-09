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В Греції прогримів вибух біля будинку депутата від керуючої партії

09 червня 2025, 18:18
В Греції прогримів вибух біля будинку депутата від керуючої партії
Фото: ekathimerini.com
Ніхто під час інциденту не постраждав.

Вранці понеділка саморобний вибуховий пристрій вибухнув у грецьких Салоніках біля багатоквартирного будинку, де мешкає депутат від керівної "Нової демократії" Стратос Сімопулос.

Про це повідомляє Kathimerini.

Вибуховий пристрій був зроблений з балончиків зі сльозогінним газом. 

Прогримів вибух близько 4 ранку і розбив скляний вхід до будинку.

Проте серйозні пошкодження в результаті вибуху не зафіксовані. 

Раніше невідомі закидали будинок депутата фарбою.

Поліція проводить розслідування.

Партія "Нова демократія" засудила і підкреслила, що демократію не тероризують.

"Нова демократія" засуджує напад із застосуванням балончиків зі сльозогінним газом на під'їзд багатоквартирного будинку в Салоніках, де проживає член парламенту Стратос Сімопулос, і закликає всі партії зробити те ж саме. Нахабні головорізи нас не залякають. Нашу демократію не тероризують", - заявили у партії.

 
Греціявибух

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