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В грудні Україна виготовила 50 000 FPV-дронів

20 грудня 2023, 14:23
В грудні Україна виготовила 50 000 FPV-дронів
Фото: www.ekathimerini.com
Якщо українська промисловість збереже темпи виробництва, то в наступному році вона зможе випустити 600 тисяч дронів.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін написав в Telegram-каналі.

Вчора на підсумковій пресконференції Президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV дрони. Вже в грудні ми виробляємо більше 50 тис FPV дронів“, - йдеться в дописі. 

Цього місяця українська оборонна промисловість виготовила близько 50 тисяч FPV-дронів та планує виробляти тисячі ударних дронів середньої та великої дальності.

На сьогодні, окрім виробництва самих дронів проблемним залишається питання постачання промислових бойових частин, що безпечні та надійні у застосуванні.

Українські військові використовують саморобні боєприпаси, хоча на передовій вже з’являються зразки виготовлені українським оборонним комплексом.

Вчора під час пресконференції Зеленський сказав, наступного року Україна виготовить мільйон дронів.

 

УкраїнаFPV-дрони

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