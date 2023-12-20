В грудні Україна виготовила 50 000 FPV-дронів

Якщо українська промисловість збереже темпи виробництва, то в наступному році вона зможе випустити 600 тисяч дронів.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін написав в Telegram-каналі.

“Вчора на підсумковій пресконференції Президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV дрони. Вже в грудні ми виробляємо більше 50 тис FPV дронів“, - йдеться в дописі.

Цього місяця українська оборонна промисловість виготовила близько 50 тисяч FPV-дронів та планує виробляти тисячі ударних дронів середньої та великої дальності.

На сьогодні, окрім виробництва самих дронів проблемним залишається питання постачання промислових бойових частин, що безпечні та надійні у застосуванні.

Українські військові використовують саморобні боєприпаси, хоча на передовій вже з’являються зразки виготовлені українським оборонним комплексом.

Вчора під час пресконференції Зеленський сказав, наступного року Україна виготовить мільйон дронів.