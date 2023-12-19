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Наступного року Україна виготовить мільйон дронів – Зеленський

19 грудня 2023, 20:56
Наступного року Україна виготовить мільйон дронів – Зеленський
ТГ Украина сейчас
Про це глава уряду розказав на підсумковій пресконференції.

Більш детально про що саме розповідав Зеленський можна прочитати в нашому матеріалі.

Щодо виробництва дронів в Україні Зеленський заявив, що позитивно ставиться до виробництва дронів і створення спеціальних підрозділів. 

За його словами, має бути інфраструктура щодо управління дронами. 

"У мене була Ставка, на якій одним із ключових питань було виробництво дронів і постачання. Мені не подобається, коли логістично у нас залишається бюрократичний радянський процес.

Щодо виробництва наступного року — виробимо мільйон дронів. Щодо артилерії, то вона буде збільшуватись. Артилерійські снаряди - дефіцитний продуктЩодо виробництва наступного року - виробимо мільйон дронів. Щодо артилерії, то вона буде збільшуватись. Артилерійські снаряди - дефіцитний продукт" - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, що сьогодні відбувається підсумкова пресконференція Зеленського: про ППО, мобілізацію та інші питання.

 

 

дронизеленський

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