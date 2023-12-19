Підсумкова пресконференція Зеленського: про ППО, мобілізацію та інші питання (оновлюється)

Президент України підбиває підсумки цього року.

Онлайн-трансляцію Зеленського можна переглянути на Youtube-каналі.

Востаннє президент зустрічався з журналістами в такому форматі в червні.

Під час вступного слова Володимир Зеленський відзначив історичну перемогу європейськості України, маючи на увазі офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС. Зеленський додав, що є країни, які проходять цей шлях десятиріччями. А Україна натомість - "великою жертовністю, боротьбою, людьми".

Відповідаючи на питання про мобілізацію, Зеленський сказав, що на Ставці верховного головнокомандувача була пропозиція від Генштабу ЗСУ про мобілізацію додаткових 450-500 тисяч людей:

"Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоби підтримувати цей напрямок, тому що це питання перш за все людей. Це питання справедливості, обороноздатності і фінансів. Що стосується людей: тут мені потрібна конкретика, бо що буде з мільйонною армією України, дуже потужною?".

Всі запити, які є сьогодні в української армії, повинні відповідати сучасним викликам і мають знайти відповідь у військового керівництва. Для диджиталізації цих процесів військове керівництво просить приєднати профільних фахівців, а також очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

Також глава уряду сказав, що цієї зими Україну будуть захищати кілька додаткових західних систем протиповітряної оборони Patriot.

"Ця зима буде не така, як минула. З викликами і втратами, але меншими. Щомісяця Україна стає потужнішою", - додав він.

Щодо демобілізації Заденськай додав, що це питання нині ­- номер один.

"Важливо, щоб цей процес був справедливим відносно українських військовослужбовців. Я б дуже хотів, щоб військове керівництво розуміло ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей.

Щоб говорити про додаткові мобілізаційні сили, потрібно розв'язати питання щодо демобілізації. Це має відбуватися предметно і з великою повагою до бійців. У військових мають бути відрядження, відпустки та можливості переходу з одного місця на інше", - підсумував український президент.

Окремо президент подякував ОВА за роботу над будівництвом фортифікаційних споруд по лінії фронту:

"Це не початок — це продовження і посилення. Подяка ОВА, адже вони працюють над цим із початку повномасштабної війни. У Харківському регіоні місцева влада об’єдналась із військовими фахівцями, будівельними компаніями, а держбюджет там складали спільно з бізнесом. Моє завдання просте - стандартизуйте міцний захист".

На питання чи закінчиться війна в 2024 році Зелеснький відповів, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди (командири, західні партнери), коли кажуть, що війна буде тривати багато років, - вони не знають. Це діалог і думки, а думки дуже часто відрізняються від реальності.

Щодо ситуації на фронті президент відповів:

"Жодного результату, жодної цілі росія не досягла за цей, 2023 рік. Це доводить той факт, що меседжі кремля не змінилися, що у них незмінні цілі «спецоперації». А цілі були зрозумілі: окупація України, вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цих цілей, тому про поразки немає що говорити".

Стосовно допомоги від ЄС та США президент сказав, що Україна активно над цим працюємо і всі "грали на великих ставках". Україна досягла перемоги щодо 50 млрд євро.

"На цьому тижні будуть 1,5 млрд євро, а питання щодо 50 млрд євро буде ухвалене найближчим часом. Ніхто цьому не завадить. Є механізми, за якими навіть якщо не буде повної підтримки виділення цих коштів, знайдуться інші інструменти, які зроблять це можливим", - додав він.

"Я впевнений, що США нас не зрадять, і те, про що ми домовилися з Вашингтоном, буде виконано повністю.

Працюємо над потужною цифрою. Наші американські партнери повинні знати, що ми очікуємо на цю допомогу. Вони знають деталі, на що нам потрібні кошти, яким вплив вони матимуть, як це вплине на «перенесення тих чи інших дат. Мені здається, я знайшов порозуміння із президентом Джо Байденом і з сенаторами. Ми зустрічалися з обома партіями.

Допомога від США потрібна нам зараз і, здається, вона буде дуже скоро. Це дає сигнал ЄС щодо відкриття їхнього пакета допомоги. Радий, що всі одне одного почули. Вдячний за самостійність кожного з партнерів у питанні допомоги Україні. Що стосується допомоги від США - здається вона буде дуже скоро" - резюмував Зелеснький.

На питання про відсутність контролю неба - він сказав, що ми не контролюємо небо. Це мало вплив на південну операцію в 2023 році. В України немає достатньої кількості необхідної амуніції, але це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід або вже не знайшли. Але для цього нам потрібна підтримка, тому що деяких речей у нас просто немає. Ми працюємо над цим, додав український лідер.

Зеленський також додав, що Україна зменшує видатки урядовців, і я працює над тим, щоб уряд зменшився. Якщо там узагалі не буде людей - буде складно керувати державою.

"Щодо об’єднання "еліт": мені кажуть, що треба, замінити їх на «технократів». Запропонуйте мені, хто сьогодні готовий стати прем’єр-міністром".

На думку Зеленського, якщо вибори в США виграє Трамп, то навряд чи політика США зміниться щодо України, але треба тверезо дивитися на те, що лідер має вплив. Перші сигнали в політиці наступного президента США будуть дуже впливові.

Якщо політика наступного президента США, ким би він не був, буде іншою, холоднішою, внутрішньою, економною, ці сигнали дуже вплинуть на хід війни в Україні. Якщо дамо випасти з платформи допомоги її лідерам (США), то це точно матиме вплив - і точно не позитивний - на допомогу з Європи.

Змінювати команду президент не планує:

"Якщо я позбавлюся своєї команди, а в мене вона невелика (5-6 менеджерів), то ми стаємо слабші. Буде менше систем протиповітряної оборони, менше допомоги".

"Вони повинні займатися винятково своєю роботою, бути моральними авторитетами. На жаль, цього не відбувається. Є люди, які працюють і голосують. Приміром, проголосували законопроєкти з євроінтеграційного пакета, що було важливим. Проголосували за багато реформ, які відкрили можливості для допомоги від ЄС. Я не вважаю, що депутат не має права гуляти. Але тоді він нічим не відрізняється від бізнесмена, який запускає салюти на день народження, коли військові воюють. Всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Я як президент не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а їх не можна проводити під час війни. Якщо ми готові до змін складу Верховної Ради, нам потрібно змінювати українське законодавство та проводити вибори", - відповів Зеленський щодо моральності депутатів. Про НАТО Зеленський сказав, що нас не запрошують у НАТО. Сигнали про часткову участь - маячня. Жодного разу такої пропозиції від партнерів не було. Складно уявити, як це може бути. А перебування лише частини території України в НАТО - це ризики для нашої держави.

Щодо виробництва дронів в Україні Зеленський заявив, що позитивно ставиться до виробництва дронів і створення спеціальних підрозділів.

За його словами, має бути інфраструктура щодо управління дронами.

"У мене була Ставка, на якій одним із ключових питань було виробництво дронів і постачання. Мені не подобається, коли логістично у нас залишається бюрократичний радянський процес.

Щодо виробництва наступного року — виробимо мільйон дронів. Щодо артилерії, то вона буде збільшуватись. Артилерійські снаряди - дефіцитний продукт", - сказав Зеленський.

Про питання щодо мобілізації жінок український президент сказав, що він не підтримує, а про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років: "якщо будуть викладені аргументи, якщо це буде потрібно, то я з цим погоджусь".

Про сьогоднішню новину щодо відкриття аеропорту, де з "Борисполя" вилетів черговий літак: ймовірно, тестують відновлення рейсів - він сказав, що Бориспіль - це як Чорне море. Його відкриття - це перемога української ППО. Це говоритиме про те, що Україна перемагає. Це буде дуже серйозний та потужний економічний крок.

На питання про множинне громадянство відповідь була: "треба думати над цим. Є відповідний закон. У найближчому майбутньому ми будемо в ЄС. Я не бачу нічого поганого в таких пропозиціях. Про множинне громадянство я говорив ще до повномасштабної війни, це було в нашій програмі. Українців у світі є 60 мільйонів. Не всім обов’язково жити в Україні. Треба дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати що вони українці, відкривати тут бізнеси, сплачувати податки - все це йде на користь Україні. Потрібно, щоб люди за кордоном, які знайшли там нове життя, не спішили відмовлятися від українського громадянства. Таких людей нам не можна втрачати. Множинне громадянство частково розв'язує це питання".

Про допомогу внутрішнім переселенцям Зеленський сказав, що зменшення допомоги переселенцям не буде. Що стосується збільшення, то він не може підтвердити через виклики, пов’язані зі збільшенням оборонного бюджету.

За його словами, точно все буде підраховано до кінця цього року. Що стосується економічної підтримки: кредити, іпотеки, видатки на розвиток бізнесу - це економічна команда повинна напрацювати.