В грудні ЗСУ атакували дронами більше 54 тисяч російських цілей – Сирський

49% цього результату забезпечили дрони-камікадзе.

Сили оборони України в минулому місяці вразили безпілотниками понад 54 тисячі цілей росіян і половину результату забезпечили дрони-камікадзе.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав на Facebook-сторінці.

"Провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем і радіоелектронної боротьби у форматі відеоконференцзв’язку. Підбили підсумки роботи за грудень", - йдеться в дописі.

За словами Сирського, спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою. росія збільшила частку ударних дронів з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення.

"Проте і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу", - написав головнокомандувач.

Сирський додав, що є динаміка збільшення результативності та показників живучості українських безпілотних систем і беззаперечним лідером в цьому є полк БпС майора Роберта Бровді.

В грудні 2024 року операторами дронів було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату - 49% - забезпечили дрони-камікадзе.

Найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.

"Дякую воїнам за стійкість і результативність у знищенні ворога.

Заслухав доповіді командувача Сил безпілотних ситем ЗС України полковника Вадима Сухаревського, представників структурних підрозділів Генерального штабу, видів і родів Збройних Сил, різних складових Сил оборони щодо результатів роботи та розвитку спроможностей підрозділів БпС - авіаційних і наземних безпілотних комплексів та безекіпажних морських катерів", - додав він.

Сирський також зазначив, що мова йшла про високотехнологічні розробки в галузі БпС та РЕБ і застосування їх на полі бою, а також протидію новітнім зразкам техніки противника.

Також окрему увагу приділили нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади і проблемним питанням, які необхідно вирішити.

Головнокомандувач додав, що збільшується кількість бригад із посиленою безпілотною складовою, а також закінчується робота над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури.

Сирський поставив завдання на січень та відзначив кращих воїнів підрозділів БпС.

"Працюємо спільно далі. Адже чим вищою буде ефективність застосування нашої високотехнологічної зброї, тим краще ми зберігатимемо життя українських військовослужбовців", - підсумував Олександр Сирський.

Зранку, 5 січня, ми писали, що українські дрони атакували аеропорти Міллерова, Таганрогу і Казані.