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У Грузії затримано одного з лідерів опозиції

02 грудня 2024, 13:05
У Грузії затримано одного з лідерів опозиції
Грузини вимагають припинити тортури над ув'язненими. Фото: livejournal.ru
Поліція не коментує ситуацію.

В Тбілісі було затримано одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту в грузинській столиці.

Про це повідомляє портал Sova.

Затриманню передувала словесна перепалка між поліцією і протестувальниками.

Учасники перекрили дорогу урнами для сміття, після чого поліція втрутилась і заарештувала кількох із них, зокрема Джапарідзе. Деталей затримання не наводять, поліція не коментувала ситуацію, що склалась.

Раніше біля будівлі грузинського парламенту почалася чергова антиурядова акція, яка тривала всю ніч, а зранку поліція відтіснила протестувальників з центрального проспекту Руставелі.

У Грузії вже чотири ночі тривають масштабні антиурядові протести після заяви уряду про призупинення переговорів про вступ до Євросоюзу протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників і це викликало засудження з боку Заходу.

Зранку, 2 грудня, стало відомо, що країни Балтії ввели санкції проти організаторів розгону протестів в Грузії.

 

Грузіяпротести

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