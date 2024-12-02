У Грузії затримано одного з лідерів опозиції
В Тбілісі було затримано одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту в грузинській столиці.
Про це повідомляє портал Sova.
Затриманню передувала словесна перепалка між поліцією і протестувальниками.
Учасники перекрили дорогу урнами для сміття, після чого поліція втрутилась і заарештувала кількох із них, зокрема Джапарідзе. Деталей затримання не наводять, поліція не коментувала ситуацію, що склалась.
Раніше біля будівлі грузинського парламенту почалася чергова антиурядова акція, яка тривала всю ніч, а зранку поліція відтіснила протестувальників з центрального проспекту Руставелі.
У Грузії вже чотири ночі тривають масштабні антиурядові протести після заяви уряду про призупинення переговорів про вступ до Євросоюзу протягом наступних чотирьох років.
Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників і це викликало засудження з боку Заходу.
Зранку, 2 грудня, стало відомо, що країни Балтії ввели санкції проти організаторів розгону протестів в Грузії.