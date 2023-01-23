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ПОЛІТИКА

в ГУР відповіли, скільки у росії високоточних ракет

23 січня 2023, 16:39
в ГУР відповіли, скільки у росії високоточних ракет
Фото: Xinhua
У росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць. Через дефіцит окупанти почали комбінувати їх із дронами-камікадзе та переробляє ракети С-300 і С-400 для запусків "земля-земля".

Потенціалу росіян вистачить для двох-трьох масованих ударів, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Delfi",

"У них є "Іскандери", є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет. Минулий удар становив менше 30 високоточних ракет. Це означає, що у них є дефіцит, вони не встигають поповнювати арсенал", - заявив Скібіцький.

За його словами, окупанти пішли іншим шляхом: щоб покрити такий дефіцит вони тепер використовують дрони-камікадзе, як іранського виробництва, так і свої.

Крім того, вони почали переробляти ракети С-300 і С-400 і запускати їх як ракети "земля-земля". Як зазачив Скібіцький, "це не точна зброя, але руйнівна".

Раніше повідомлялось, що німецька розвідка стурбована втратами України у боях за Бахмут.

війнаракетирозвідка

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