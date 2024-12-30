В Хорватії переміг проросійський президент, але буде другий тур

Міланович відомий своєю антиукраїнською позицією.

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович перемагає у першому турі президентських виборів, які пройшли в неділю, 29 грудня.

Про це повідомляє Державна виборча комісія Хорватії.

За підрахунками 100% протоколів Міланович набрав 49,09% голосів.

Його суперник – Драган Приморац, екс міністр науки, якого підтримує керівний Хорватський демократичний союз, – набрав 19,35%.

В другому турі президентських виборів зустрінуться Міланович і Приморац, він відбудеться 12 січня.

Раніше екзитполи пророкували пермогу Мілановичу вже у першому турі.

Сам Міланович за підсумками першого туру сказав, що "буде боротися за Хорватію".

"Я буду боротися за правову державу", – сказав чинний глава держави.

Роль президента в Хорватії церемоніальна, адже глава держави не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

Під час свого перебування на посаді Міланович, екс прем'єр-міністр і популіст, протистояв прем'єр-міністру Андрею Пленковичу в питаннях зовнішньої та державної політики.