В Хорватії переміг проросійський президент, але буде другий тур
Чинний президент Хорватії Зоран Міланович перемагає у першому турі президентських виборів, які пройшли в неділю, 29 грудня.
Про це повідомляє Державна виборча комісія Хорватії.
За підрахунками 100% протоколів Міланович набрав 49,09% голосів.
Його суперник – Драган Приморац, екс міністр науки, якого підтримує керівний Хорватський демократичний союз, – набрав 19,35%.
В другому турі президентських виборів зустрінуться Міланович і Приморац, він відбудеться 12 січня.
Раніше екзитполи пророкували пермогу Мілановичу вже у першому турі.
Сам Міланович за підсумками першого туру сказав, що "буде боротися за Хорватію".
"Я буду боротися за правову державу", – сказав чинний глава держави.
Роль президента в Хорватії церемоніальна, адже глава держави не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.
Під час свого перебування на посаді Міланович, екс прем'єр-міністр і популіст, протистояв прем'єр-міністру Андрею Пленковичу в питаннях зовнішньої та державної політики.