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В єврозоні несподівано прискорилася інфляція – Bloomberg

31 липня 2024, 16:37
В єврозоні несподівано прискорилася інфляція – Bloomberg
Фото: telegraph.co.uk
Споживчі ціни зросли на 2,6% в липні.

Політики зважують, чи варто знову знижувати ставки у вересні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Євростату, цього місяця ціни зросли на 2,6% порівняно з липнем минулого року.

Крім того, це перевищило 2,5% у червні, що також було середньою оцінкою аналітиків, опитаних агентством.

Базова інфляція виключає волатильні компоненти, такі як продукти харчування та енергоносії, утримується на рівні 2,9% вже третій місяць. 

Економісти прогнозували незначне уповільнення цін надалі.

В липні найвищий річний показник інфляції зафіксовано у секторі послуг – 4%, далі йдуть продукти харчування, алкоголь та тютюн – 2,3%, енергоносії – 1,3% та неенергетичні промислові товари – 0,8%.

Напраклад, у Німеччині зростання цін несподівано прискорилося до 2,6%, також спостерігалися вищі показники у Франції та Італії.

Нагадаємо, що навесні Турецький Центральний банк шокував ринок підвищенням ставок до 50%.

 

інфляціяЄвросоюзєврозона

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