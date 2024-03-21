Турецький Центральний банк шокував ринок підвищенням ставок до 50%

Шокове зростання випереджає майже всі прогнози і банк заявляє про подальше посилення монетарної політики, якщо інфляція погіршиться.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Сьогодні Центральний банк Туреччини несподівано підвищив процентні ставки на 500 базисних пунктів до 50%, посилаючись на погіршення прогнозу інфляції і пообіцявши ще більше посилити політику, якщо очікується значне погіршення цінової ситуації.

Цей "сюрприз" стався за 10 днів до загальнонаціональних місцевих виборів і був сприйнятий аналітиками як сигнал про те, що центральний банк не залежить від будь-яких політичних обмежень і сповнений рішучості боротися з інфляцією, яка стрімко зростає до 70%.

У відповідь на це ліра зросла на 2% і встановилася на позначці 31,9 за долар, змінивши кілька тижнів стійкого падіння, а доларові облігації Туреччини продовжили ралі.

Підвищення ставки, яке перевершило практично всі прогнози, "приголомшило ринок", - сказав старший валютний аналітик In Touch Capital Markets в Лондоні Пьотр Матис.

"Сьогоднішнє рішення є дуже сильним сигналом того, що губернатор Карахан, який замінив Еркан, коли та несподівано пішла у відставку, сповнений рішучості взяти під контроль приголомшливо високу інфляцію", - додав він.

Банк підвищив ключову тижневу ставку репо на 4 150 базисних пунктів з 8,5% з червня минулого року після перемоги президента Тайіпа Ердогана на травневих виборах і розвороту в бік більшої ортодоксальності в економічній політиці.

"Жорстка монетарна політика зберігатиметься доти, доки не спостерігатиметься значне і стійке зниження базової тенденції місячної інфляції, а інфляційні очікування не наблизяться до прогнозованого діапазону", - пише видання.

"Політика буде посилена у випадку, якщо передбачається значне і стійке погіршення інфляції", - додав він.

Для посилення жорсткості монетарної політики центральний банк також скоригував операційні рамки своєї політики, встановивши ставки за кредитами та позиками овернайт на 300 базисних пунктів нижче та вище ставки репо.

Очікується, що інфляція знизиться в середині року, але очікування залишаються вперто високими.

Нещодавнє падіння курсу ліри в поєднанні зі зменшенням золотовалютних резервів породило певні очікування щодо подальшого підвищення ставок - хоча не раніше, ніж після муніципальних виборів 31 березня, на яких партія Ердогана "ПСР" намагається повернути собі ключові міста, такі як Стамбул.