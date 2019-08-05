В Індії археологи відшукали гробницю часів Хараппської цивілізації, - ФОТО
Розкопки проводили на лівому березі річки Ямуна, яка розташована за 70 кілометрів від столиці Індії, пише видання News Network Archaeology.
Археологи кажуть, що виявлені гробниці мають вік приблизно чотири тисячі років. Знахідку відносять до пізнього Хараппського періоду історії Індії. Хараппська, або Індська цивілізація вважається третьою за часом появи цивілізацією після єгипетської і месопотамської.
Фото: ASI
За словами дослідників, гробниці являють собою "труни на ніжках", у них знайшли останки, що належать двом жінкам. У гробниці також були виявлені цибулю, браслет з напівкоштовних каменів, золоті намиста і кераміку.
Фото: ASI
Цікавою знахідкою є своєрідний "меч-антена", поміщений біля голови однієї з жінок у гробниці.
Фото: ASI
Нагадаємо, що в Іраку археологи знайшли місто, якому чотири тисячі років.
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