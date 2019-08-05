В Індії археологи відшукали гробницю часів Хараппської цивілізації, - ФОТО

"Гробниці являють собою "труни на ніжках", у них знайшли останки, що належать двом жінкам"

Індійські археологи відшукали гробницю, вік якої оцінюється приблизно у чотири тисячі років. У ній були знайдені саркофаги часів Хараппської (Індської) цивілізації — третьої за часом появи давньосхідної цивілізації.

Розкопки проводили на лівому березі річки Ямуна, яка розташована за 70 кілометрів від столиці Індії, пише видання News Network Archaeology.

Археологи кажуть, що виявлені гробниці мають вік приблизно чотири тисячі років. Знахідку відносять до пізнього Хараппського періоду історії Індії. Хараппська, або Індська цивілізація вважається третьою за часом появи цивілізацією після єгипетської і месопотамської.



Фото: ASI

За словами дослідників, гробниці являють собою "труни на ніжках", у них знайшли останки, що належать двом жінкам. У гробниці також були виявлені цибулю, браслет з напівкоштовних каменів, золоті намиста і кераміку.



Фото: ASI

Цікавою знахідкою є своєрідний "меч-антена", поміщений біля голови однієї з жінок у гробниці.



Фото: ASI

Нагадаємо, що в Іраку археологи знайшли місто, якому чотири тисячі років.