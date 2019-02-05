В Індії евакуювали 800 тисяч людей через загрозу руйнівного циклону

За даними синоптиків, пориви вітру сягнуть до 200 кілометрів на годину

В Індії влада евакуювала сотні тисяч людей уздовж східного узбережжя країни через загрозу руйнівного циклону, який рухається до Бенгальської затоки. За прогнозами, циклон принесе сильні дощі та пориви вітру.

Метеорологічне управління Індії в Нью-Делі повідомило, що, за прогнозами, циклон "Фані" обрушиться на індійське узбережжя у п'ятницю, 3 травня, повідомляє "Громадське".

За даними синоптиків, пориви вітру сягнуть до 200 кілометрів на годину. Попереджається, що "надзвичайно сильні зливи" пройдуть над частинами штатів Одіші та Андхра-Прадеш.

За словами одного з рятувальників, через циклон "Фані" в Індії триває наймасштабніша в історії операція з евакуації: загалом станом на зараз влада евакуювала близько 880 000 чоловік.

"Побоюючись, що "Фані" може стати найсильнішою бурею з 1999 року, коли циклон вбив близько 10 тисяч осіб і спустошив велику частину штату Одіші, індійські чиновники привели військово-морські сили, військово-повітряні сили, армію і берегову охорону в стан підвищеної готовності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на північному сході Австралії через повінь, що утворилася внаслідок сильних дощів, евакуювали декілька тисяч осіб.