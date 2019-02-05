В Індії евакуювали 800 тисяч людей через загрозу руйнівного циклону
Метеорологічне управління Індії в Нью-Делі повідомило, що, за прогнозами, циклон "Фані" обрушиться на індійське узбережжя у п'ятницю, 3 травня, повідомляє "Громадське".
За даними синоптиків, пориви вітру сягнуть до 200 кілометрів на годину. Попереджається, що "надзвичайно сильні зливи" пройдуть над частинами штатів Одіші та Андхра-Прадеш.
За словами одного з рятувальників, через циклон "Фані" в Індії триває наймасштабніша в історії операція з евакуації: загалом станом на зараз влада евакуювала близько 880 000 чоловік.
"Побоюючись, що "Фані" може стати найсильнішою бурею з 1999 року, коли циклон вбив близько 10 тисяч осіб і спустошив велику частину штату Одіші, індійські чиновники привели військово-морські сили, військово-повітряні сили, армію і берегову охорону в стан підвищеної готовності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на північному сході Австралії через повінь, що утворилася внаслідок сильних дощів, евакуювали декілька тисяч осіб.
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