Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Індії евакуювали 800 тисяч людей через загрозу руйнівного циклону

За даними синоптиків, пориви вітру сягнуть до 200 кілометрів на годину
В Індії влада евакуювала сотні тисяч людей уздовж східного узбережжя країни через загрозу руйнівного циклону, який рухається до Бенгальської затоки. За прогнозами, циклон принесе сильні дощі та пориви вітру.
В Індії евакуювали 800 тисяч людей через загрозу руйнівного циклону Циклон Фейлін в Бенгальській затоці. Фото: AFP

Метеорологічне управління Індії в Нью-Делі повідомило, що, за прогнозами, циклон "Фані" обрушиться на індійське узбережжя у п'ятницю, 3 травня, повідомляє "Громадське".

За даними синоптиків, пориви вітру сягнуть до 200 кілометрів на годину. Попереджається, що "надзвичайно сильні зливи" пройдуть над частинами штатів Одіші та Андхра-Прадеш.

За словами одного з рятувальників, через циклон "Фані" в Індії триває наймасштабніша в історії операція з евакуації: загалом станом на зараз влада евакуювала близько 880 000 чоловік.

"Побоюючись, що "Фані" може стати найсильнішою бурею з 1999 року, коли циклон вбив близько 10 тисяч осіб і спустошив велику частину штату Одіші, індійські чиновники привели військово-морські сили, військово-повітряні сили, армію і берегову охорону в стан підвищеної готовності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на північному сході Австралії через повінь, що утворилася внаслідок сильних дощів, евакуювали декілька тисяч осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 05 2019 21:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.