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В Індії оголосили епідемію нової хвороби в двох штатах

Кількість хворих на мукормікоз в штаті продовжує зростати через вплив COVID-19. Мукормікоз проявляється як побічний ефект COVID-19. Повідомляється про епідемію і захворювання, що підлягає реєстрації по всьому штату
Влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемії мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням.
В Індії оголосили епідемію нової хвороби в двох штатах Фото: Getty Images
Про це повідомляє The New Indian Express, передає РБК-Україна.
 
У повідомленні, підписаному головним міністром охорони здоров'я Раджастана Ахілом Аророю, повідомляється, що створено спеціальне відділення в державній лікарні Савай Ман Сінгха.
 
"Кількість хворих на мукормікоз в штаті продовжує зростати через вплив COVID-19. Мукормікоз проявляється як побічний ефект COVID-19. Повідомляється про епідемію і захворювання, що підлягає реєстрації по всьому штату", - йдеться в повідомленні.
 
Більшість хворих проживали в районі міст Джайпур, Джодхпур, Сирохи і Кота. Як зазначив голова МОЗ штату Телангана Срініваса Рао, на території цього штату також оголошується епідемія мукормікозу.
 
Мукоромікоз - це захворювання, яке рідко зустрічається, його ознаками є некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль і лихоманку. Крім того, можливі симптоми з боку центральної нервової системи, пацієнти скаржаться на набрякання і біль в очах.
 
Воно смертельно небезпечно для хворих на діабет а також для хворих на ВІЛ/СНІД і рак.
 
Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що паралельно з COVID-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби - мукоромікозу.
 
 
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20 05 2021 11:53
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