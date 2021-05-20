НОВИНИВлада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемії мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії оголосили епідемію нової хвороби в двох штатах
Кількість хворих на мукормікоз в штаті продовжує зростати через вплив COVID-19. Мукормікоз проявляється як побічний ефект COVID-19. Повідомляється про епідемію і захворювання, що підлягає реєстрації по всьому штату
Фото: Getty Images
Про це повідомляє The New Indian Express, передає РБК-Україна.
У повідомленні, підписаному головним міністром охорони здоров'я Раджастана Ахілом Аророю, повідомляється, що створено спеціальне відділення в державній лікарні Савай Ман Сінгха.
"Кількість хворих на мукормікоз в штаті продовжує зростати через вплив COVID-19. Мукормікоз проявляється як побічний ефект COVID-19. Повідомляється про епідемію і захворювання, що підлягає реєстрації по всьому штату", - йдеться в повідомленні.
Більшість хворих проживали в районі міст Джайпур, Джодхпур, Сирохи і Кота. Як зазначив голова МОЗ штату Телангана Срініваса Рао, на території цього штату також оголошується епідемія мукормікозу.
Мукоромікоз - це захворювання, яке рідко зустрічається, його ознаками є некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль і лихоманку. Крім того, можливі симптоми з боку центральної нервової системи, пацієнти скаржаться на набрякання і біль в очах.
Воно смертельно небезпечно для хворих на діабет а також для хворих на ВІЛ/СНІД і рак.
Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що паралельно з COVID-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби - мукоромікозу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 05 2021 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На залізничному вокзалі у Стамбулі знайшли унікальні артефакти
- ВІДЕО Романчук виграв "золото" чемпіонату Європи з плавання на 1500-метрівці
- ФОТО Індію накрив найсильніший за останні 20 років циклон
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles