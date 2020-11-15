В Індії після святкування «фестивалю вогнів» небо затягнуло токсичним смогом

"боги тепер будуть дуже задоволені, що їх послідовники підривали петарди та придушували молодь" - заявив еколог

На півночі Індії небо повністю перекрив токсичний смог від використання петард. У ніч із 14 на 15 листопада їх запускали на честь святкування Дівалі ㅡ індуїстського фестивалю вогнів.

Про це пише "Громадське" з посиланням на Reuters.

Напередодні святкувань влада Індії заборонила використовувати петарди та феєрверки, однак громадяни все одно запускали тисячі вогнів під час святкувань.

На ранок 15 листопада повітря на півночі країни було повністю їдким димом. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що в місті Нью-Делі середній рівень забруднення повітря в 9 разів перевищував норму.

Значне забруднення повітря обурило екологів: засновник некомерційної екологічної групи Swechha Вімленду Джа заявив, що "боги тепер будуть дуже задоволені, що їх послідовники підривали петарди та придушували молодь".

Водночас багато людей висловлювалися на захист використання петард, мовляв, це давня традиція.

"Ви розумієте, як уся Індія, усі регіони протистояли забороні петард? Це ніби форма індуїстської боротьби за свободу", ㅡ написав у Twitter Тарун Віджай, лідер партії «Бхаратія Джаната» прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Забруднення повітря в столиці Індії, Нью-Делі, як правило, погіршується в жовтні та листопаді через те, що фермери спалюють сільськогосподарські відходи, а також через роботу вугільних електростанцій, рух транспорту та просто безвітряні дні.

Цього року забруднення повітря викликало в мешканців більшу тривогу через поширення коронавірусного захворювання. Людям, що мають проблеми з диханням, нелегко перебувати в індійських містах, а лікарі попередили про можливе ускладнення хвороб.

Дівалі (також відоме як Діпавалі) ㅡ головне індійське свято-фестиваль, фестиваль вогнів, що символізує перемогу світла над темрявою, своєрідний індійський Новий рік.

Світло в це свято має сакральне значення, тому люди запалюють на вулицях тисячі вогнів: ліхтарі на будівлях і деревах, спускають на воду глиняні човники із запаленими вогниками, підпалюють феєрверки та бенгальські вогні.

Індійці, які не можуть дозволити собі придбати феєрверки, виготовляють їх самотужки або купують петарди та хлопавки. Найдешевшими (і найнебезпечнішими) з них є дрібки пороху, загорнуті в пальмове листя, з ґнотом для підпалу.

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