В Індії планують заборонити криптовалюти
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Агентство зазначає, що таке рішення може завдати удару по мільйонах інвесторів.
"Законопроект передбачає криміналізацію володіння, випуску, видобутку, торгівлі та передачі криптоактивів", - заявив співрозмовник видання.
Співрозмовники агентства упевнені, що законопроєкт приймуть, оскільки уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді має більшість у парламенті.
"Якщо така заборона стане законом, Індія стане першою великою економікою, яка зробить зберігання криптовалюти незаконним. Навіть Китай, який заборонив видобуток та торгівлю, не карає за володіння", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попри можливу заборону, в Індії ростуть обсяги транзакцій - наразі 8 млн інвесторів мають криптоактивів на 100 млрд рупій (1,4 млрд доларів).
Повідомляється, що у 2020 році Верховний суд Індії скасував постанову Центробанку від 2018 року, яка забороняє банкам торгувати криптовалютами. Також суд зобов'язав уряд розробити закон щодо обігу криптовалют.
Проте у лютому 2021 року у Центробанку Індії заявили, що криптовалюта несе ризики для фінансової стабільності, при цьому, там працюють над запуском власної цифрової валюти.
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