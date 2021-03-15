В Індії планують заборонити криптовалюти

Уряд Індії запропонує ухвалити закон, який передбачає заборону криптовалюти та покарання для усіх, хто торгує в країні або навіть має такі цифрові активи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що таке рішення може завдати удару по мільйонах інвесторів.

"Законопроект передбачає криміналізацію володіння, випуску, видобутку, торгівлі та передачі криптоактивів", - заявив співрозмовник видання.

Співрозмовники агентства упевнені, що законопроєкт приймуть, оскільки уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді має більшість у парламенті.

"Якщо така заборона стане законом, Індія стане першою великою економікою, яка зробить зберігання криптовалюти незаконним. Навіть Китай, який заборонив видобуток та торгівлю, не карає за володіння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри можливу заборону, в Індії ростуть обсяги транзакцій - наразі 8 млн інвесторів мають криптоактивів на 100 млрд рупій (1,4 млрд доларів).

Повідомляється, що у 2020 році Верховний суд Індії скасував постанову Центробанку від 2018 року, яка забороняє банкам торгувати криптовалютами. Також суд зобов'язав уряд розробити закон щодо обігу криптовалют.

Проте у лютому 2021 року у Центробанку Індії заявили, що криптовалюта несе ризики для фінансової стабільності, при цьому, там працюють над запуском власної цифрової валюти.

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