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В Індії почалися п'яти-тижневі вибори в парламент

Голосування завершиться 19 травня
В Індії почалися парламентські вибори, які можуть стати наймасовішими в світовій історії за кількістю виборців: у голосуванні візьмуть участь близько 900 млн осіб.
В Індії почалися п Фото: EPA/UPG

Голосування пройде в сім етапів (з 11 квітня по 19 травня), підрахунок голосів планують завершити до 23 травня, повідомляє ВВС.

Крім масовості, індійські вибори відрізняються молодим віком виборців: близько 65% населення Індії - молодші за 35 років.

На місця в нижній палаті парламенту претендують близько 8 тис. кандидатів. Партія, яка отримає більшість і зможе створити коаліцію, сформує уряд, а її лідер стане прем'єр-міністром. За перемогу змагаються дві основні політичні сили - індуїстська партія Бхаратія Джаната (Індійська народна партія) діючого прем'єра Нарендри Моді та "Індійський національний конгрес" під керівництвом Рахула Ганді - онука Індіри Ганді.


Фото:ВВС


Фото:Twitter

Згідно з індійським законодавством, виборчі дільниці повинні бути в пішій доступності для громадян - на відстані не більш ніж 2 кілометри. Посилені заходи безпеки введуть на виборчих дільницях у штаті Джамму і Кашмір, де активні ісламістські угруповання.

Нагадаємо, що в Ізраїлі у вівторок почалися вибори в кнесет (парламент) країни.

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11 04 2019 10:28
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