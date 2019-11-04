В Індії почалися п'яти-тижневі вибори в парламент
Голосування пройде в сім етапів (з 11 квітня по 19 травня), підрахунок голосів планують завершити до 23 травня, повідомляє ВВС.
Крім масовості, індійські вибори відрізняються молодим віком виборців: близько 65% населення Індії - молодші за 35 років.
На місця в нижній палаті парламенту претендують близько 8 тис. кандидатів. Партія, яка отримає більшість і зможе створити коаліцію, сформує уряд, а її лідер стане прем'єр-міністром. За перемогу змагаються дві основні політичні сили - індуїстська партія Бхаратія Джаната (Індійська народна партія) діючого прем'єра Нарендри Моді та "Індійський національний конгрес" під керівництвом Рахула Ганді - онука Індіри Ганді.
Фото:ВВС
Фото:Twitter
Згідно з індійським законодавством, виборчі дільниці повинні бути в пішій доступності для громадян - на відстані не більш ніж 2 кілометри. Посилені заходи безпеки введуть на виборчих дільницях у штаті Джамму і Кашмір, де активні ісламістські угруповання.
Нагадаємо, що в Ізраїлі у вівторок почалися вибори в кнесет (парламент) країни.
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