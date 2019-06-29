Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Індії щонайменше 15 людей загинули через обвал стіни на будівництві

"Ми намагаємося врятувати людей, які потрапили під стіну і бруд"
У місті Пуна на заході Індії на будівництві після сильного дощу впала стіна, внаслідок чого щонайменше 15 людей загинули, у тому числі троє дітей.
В Індії щонайменше 15 людей загинули через обвал стіни на будівництві Фото:Reuters

Сім'ї будівельників відпочивали у спорудженнях поблизу будівництва, коли сильні пориви дощу з вітром повалили "погано побудовану" стіну, повідомляє Reuters із посиланням на офіційних представників пожежної служби.

"Ми намагаємося врятувати людей, які потрапили під стіну і бруд", - сказав чиновник, і додав, що їм вже вдалося врятували трьох робітників.

У червні-вересні в Індії традиційно наступає сезон мусонів.

Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2019 12:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.