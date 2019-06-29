CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Пуна на заході Індії на будівництві після сильного дощу впала стіна, внаслідок чого щонайменше 15 людей загинули, у тому числі троє дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії щонайменше 15 людей загинули через обвал стіни на будівництві
"Ми намагаємося врятувати людей, які потрапили під стіну і бруд"
Фото:Reuters
Сім'ї будівельників відпочивали у спорудженнях поблизу будівництва, коли сильні пориви дощу з вітром повалили "погано побудовану" стіну, повідомляє Reuters із посиланням на офіційних представників пожежної служби.
"Ми намагаємося врятувати людей, які потрапили під стіну і бруд", - сказав чиновник, і додав, що їм вже вдалося врятували трьох робітників.
У червні-вересні в Індії традиційно наступає сезон мусонів.
Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.
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