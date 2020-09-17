В Індії за добу виявили майже 100 тисяч інфікованих COVID-19
Про це повідомляє The Guardian, передає РБК -Україна.
МОЗ Індії підтвердив, що число інфікованих за останню добу склало 97 894 людини, що збільшило загальну кількість хворих в цій країні до 5,1 млн.Очікується, що число хворих коронавірусом в Індії протягом декількох тижнів перевищить показники США, де вірус з початку пандемії виявили у понад 6,6 млн осіб.
Індійська опозиція після відновлення засідань парламенту звинуватила прем'єр-міністра Нарендру Моді в тому, що він не дав владі штатів часу на підготовку до боротьби з пандемією в березні, через що мільйони мігрантів залишилися без роботи.
Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- ВІДЕО Діти в Івано-Франківську підуть у школи з 14 вересня, попри рішення Києва
- ВІДЕО Степанов: треба підготувати ще 15 тисяч ліжок для хворих на коронавірус
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських