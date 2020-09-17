В Індії за добу виявили майже 100 тисяч інфікованих COVID-19 МОЗ Індії підтвердив, що число інфікованих за останню добу склало 97 894 людини

В Індії за добу зареєстровано майже 100 тисяч заражених коронавірусом. Ще більше тисячі людей померли від цієї хвороби.

Про це повідомляє The Guardian, передає РБК -Україна. МОЗ Індії підтвердив, що число інфікованих за останню добу склало 97 894 людини, що збільшило загальну кількість хворих в цій країні до 5,1 млн.Очікується, що число хворих коронавірусом в Індії протягом декількох тижнів перевищить показники США, де вірус з початку пандемії виявили у понад 6,6 млн осіб. Індійська опозиція після відновлення засідань парламенту звинуватила прем'єр-міністра Нарендру Моді в тому, що він не дав владі штатів часу на підготовку до боротьби з пандемією в березні, через що мільйони мігрантів залишилися без роботи. Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.

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