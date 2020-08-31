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В Індії зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19 за добу

Стрибок у статистиці частково пояснюють збільшенням кількості тестів
В Індії за добу зареєстрували 78 761 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, що є новим світовим рекордом.
В Індії зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19 за добу Фото: РБК-Україна

Це був четвертий поспіль день, коли на території країни виявляють понад 75 тисяч захворілих, повідомляє "Громадське".

Водночас стрибок у статистиці частково пояснюють збільшенням кількості тестів. Щодня в країні тестують близько одного мільйона людей.

Загалом в Індії за час пандемії виявили понад 3,5 мільйона хворих. Більше - лише в Бразилії (3,8 мільйона) та США (майже 6 мільйонів).

Нагадаємо, що в Україні 31 серпня станом на 9:00 зафіксовано 2141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

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31 08 2020 13:31
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