ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Індії за добу зареєстрували 78 761 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, що є новим світовим рекордом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19 за добу
Стрибок у статистиці частково пояснюють збільшенням кількості тестів
Фото: РБК-Україна
Це був четвертий поспіль день, коли на території країни виявляють понад 75 тисяч захворілих, повідомляє "Громадське".
Водночас стрибок у статистиці частково пояснюють збільшенням кількості тестів. Щодня в країні тестують близько одного мільйона людей.
Загалом в Індії за час пандемії виявили понад 3,5 мільйона хворих. Більше - лише в Бразилії (3,8 мільйона) та США (майже 6 мільйонів).
Нагадаємо, що в Україні 31 серпня станом на 9:00 зафіксовано 2141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
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