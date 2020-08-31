В Україні зафіксовано 2141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3993 випадки;
Волинська область - 5471 випадок;
Дніпропетровська область - 2349 випадків;
Донецька область - 1418 випадків;
Житомирська область - 3302 випадки;
Закарпатська область - 7516 випадків;
Запорізька область - 1596 випадків;
Івано-Франківська область - 9179 випадків;
Кіровоградська область - 814 випадків;
м. Київ - 13 370 випадків;
Київська область - 5669 випадків;
Львівська область - 14 510 випадків;
Луганська область - 315 випадків;
Миколаївська область - 1252 випадки;
Одеська область - 7283 випадки;
Полтавська область - 789 випадків;
Рівненська область - 9182 випадки;
Сумська область - 1470 випадків;
Тернопільська область - 6014 випадків;
Харківська область - 9076 випадків;
Херсонська область - 396 випадків;
Хмельницька область - 2481 випадок;
Чернівецька область - 10 303 випадки;
Черкаська область - 1573 випадки;
Чернігівська область - 1894 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 серпня 2020 року до Центру надійшло 2021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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