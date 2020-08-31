В Україні зафіксовано 2141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужали 380 пацієнтів

31 серпня (станом на 9:00) в Україні 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2557 летальних, 57 114 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3993 випадки; Волинська область - 5471 випадок; Дніпропетровська область - 2349 випадків; Донецька область - 1418 випадків; Житомирська область - 3302 випадки; Закарпатська область - 7516 випадків; Запорізька область - 1596 випадків; Івано-Франківська область - 9179 випадків; Кіровоградська область - 814 випадків; м. Київ - 13 370 випадків; Київська область - 5669 випадків; Львівська область - 14 510 випадків; Луганська область - 315 випадків; Миколаївська область - 1252 випадки; Одеська область - 7283 випадки; Полтавська область - 789 випадків; Рівненська область - 9182 випадки; Сумська область - 1470 випадків; Тернопільська область - 6014 випадків; Харківська область - 9076 випадків; Херсонська область - 396 випадків; Хмельницька область - 2481 випадок; Чернівецька область - 10 303 випадки; Черкаська область - 1573 випадки; Чернігівська область - 1894 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 серпня 2020 року до Центру надійшло 2021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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