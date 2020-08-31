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В Україні зафіксовано 2141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужали 380 пацієнтів
31 серпня (станом на 9:00) в Україні 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2557 летальних, 57 114 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 2141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3993 випадки;

Волинська область - 5471 випадок;

Дніпропетровська область - 2349 випадків;

Донецька область - 1418 випадків;

Житомирська область - 3302 випадки;

Закарпатська область - 7516 випадків;

Запорізька область - 1596 випадків;

Івано-Франківська область - 9179 випадків;

Кіровоградська область - 814 випадків;

м. Київ - 13 370 випадків;

Київська область - 5669 випадків;

Львівська область - 14 510 випадків;

Луганська область - 315 випадків;

Миколаївська область - 1252 випадки;

Одеська область - 7283 випадки;

Полтавська область - 789 випадків;

Рівненська область - 9182 випадки;

Сумська область - 1470 випадків;

Тернопільська область - 6014 випадків;

Харківська область - 9076 випадків;

Херсонська область - 396 випадків;

Хмельницька область - 2481 випадок;

Чернівецька область - 10 303 випадки;

Черкаська область - 1573 випадки;

Чернігівська область - 1894 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 серпня 2020 року до Центру надійшло 2021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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31 08 2020 09:53
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