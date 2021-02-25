В Індонезії прокинувся вулкан. Стовп попелу становить більше кілометра
Місцевим жителям рекомендують не наближатися до вулкана на відстань ближче 3-5 км, оскільки це може бути небезпечно, повідомляє "РБК-Україна".
Вулкану присвоїли третій рівень вулканічної активності. Синабунг є діючим старовулканом, його висота становить 2 460 метрів над рівнем моря.
Нагадаємо, 16 лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану.
Минулого року на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи-Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.
Також раніше на індонезійському острові Ломблен в південній частині країни почав вивергатися вулкан Левотоло. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії та закрила місцевий аеропорт.
Нагадаємо, що в Ісландії допускають пробудження вулкана після суттєвого землетрусу біля Рейк'явіка
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