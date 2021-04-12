CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа індонезійському острові Ява сталося виверження вулкана, попіл накрив навколишні села, мешканці яких змушені залишити свої будинки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індонезії сталося виверження вулкана
им часом, авіакомпанії попередили про хмару попелу, що піднялося в небо на висоту 15 000 м
Фото: dinrayaujazla/Twitter
Про це повідомляє ВВС.
Жителі поблизу гори Семеру на сході Яви евакуюються, рятувальники їдуть до цього району. Поки що невідомо, чи є постраждалі.
Тим часом, авіакомпанії попередили про хмару попелу, що піднялося в небо на висоту 15 000 м.
Вулкан, який височіє на 3676 м над рівнем моря, раніше вивергався в січні.
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04 12 2021 15:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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