В Індонезії сталося виверження вулкана

им часом, авіакомпанії попередили про хмару попелу, що піднялося в небо на висоту 15 000 м

На індонезійському острові Ява сталося виверження вулкана, попіл накрив навколишні села, мешканці яких змушені залишити свої будинки.

Жителі поблизу гори Семеру на сході Яви евакуюються, рятувальники їдуть до цього району. Поки що невідомо, чи є постраждалі.

Тим часом, авіакомпанії попередили про хмару попелу, що піднялося в небо на висоту 15 000 м.

Вулкан, який височіє на 3676 м над рівнем моря, раніше вивергався в січні.