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В Індонезії сталося виверження вулкана

им часом, авіакомпанії попередили про хмару попелу, що піднялося в небо на висоту 15 000 м
На індонезійському острові Ява сталося виверження вулкана, попіл накрив навколишні села, мешканці яких змушені залишити свої будинки.
В Індонезії сталося виверження вулкана Фото: dinrayaujazla/Twitter
Про це повідомляє ВВС.
 
Жителі поблизу гори Семеру на сході Яви евакуюються, рятувальники їдуть до цього району. Поки що невідомо, чи є постраждалі.
 
Тим часом, авіакомпанії попередили про хмару попелу, що піднялося в небо на висоту 15 000 м.
 
Вулкан, який височіє на 3676 м над рівнем моря, раніше вивергався в січні.
 
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04 12 2021 15:07
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