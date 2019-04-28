В Індонезії від перевтоми протягом виборів померли більше 200 людей
Згідно з інформацією, вибори в Індонезії, які відбулись 17 квітня, стали "найскладнішими у світі", бо були дуже масовими. Участь у виборах взяли 80% зі 193 млн виборців, що одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних й місцевих законодавчих органів. Кожен виборець мав заповнювати 5 бюлетенів на 800 тис. дільницях, де співробітники проводили підрахунок голосів вручну. Про це заявив речник виборчої комісії Індонезії, повідомляє Deutsche Welle.
У Міністерстві охорони здоров’я Індонезії закликали медичні заклади надавати максимальну допомогу хворим працівникам комісій, а міністерство фінансів займається питанням про виділення компенсацій сім’ям померлих.
Нагадаємо, що в Індії почалися парламентські вибори, які можуть стати наймасовішими в світовій історії за кількістю виборців: у голосуванні візьмуть участь близько 900 млн осіб.
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