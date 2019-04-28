В Індонезії від перевтоми протягом виборів померли більше 200 людей

Під час проведення виборів та протягом подальших 10 днів, коли відбувався підрахунок голосів, від перевтоми померло 272 співробітники виборчих комісій, ще 1878 захворіли.

Згідно з інформацією, вибори в Індонезії, які відбулись 17 квітня, стали "найскладнішими у світі", бо були дуже масовими. Участь у виборах взяли 80% зі 193 млн виборців, що одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних й місцевих законодавчих органів. Кожен виборець мав заповнювати 5 бюлетенів на 800 тис. дільницях, де співробітники проводили підрахунок голосів вручну. Про це заявив речник виборчої комісії Індонезії, повідомляє Deutsche Welle.

У Міністерстві охорони здоров’я Індонезії закликали медичні заклади надавати максимальну допомогу хворим працівникам комісій, а міністерство фінансів займається питанням про виділення компенсацій сім’ям померлих.

Нагадаємо, що в Індії почалися парламентські вибори, які можуть стати наймасовішими в світовій історії за кількістю виборців: у голосуванні візьмуть участь близько 900 млн осіб.