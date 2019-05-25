НОВИНИВлада Ірану заарештувала 30 людей, які брали участь у груповому занятті йогою. Вони були у "непідходящому" одязі, а також порушили правило, що забороняє займатися в одній групі чоловікам і жінкам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані арештували 30 людей, які займались йогою в "неправильному" одязі
В Ірані заняття йогою дозволені, але в групах мають займатися представники лише однієї статі
Фото: yogamore.ru
Інцидент стався в місті Горган на півночі країни. Правоохоронці заявили, що вчитель йоги рекламував свої заняття в інтернеті попри те, що в нього немає ліцензії на такі заняття. Проти нього порушили справу і передали її в прокуратуру, повідомляє "Громадське".
В Ірані заняття йогою дозволені, але в групах мають займатися представники лише однієї статі, а вчитель повинен мати відповідну ліцензію.
Водночас в країні заборонені низка танців і ритмічних занять, зокрема фітнес-програма Zumba.
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25 05 2019 15:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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