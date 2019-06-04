В Ірані через загрозу нових повеней евакуюють тисячі людей
Зливи очікуються в південно-західні провінції. Там чиновники планують спустити воду з річкових дамб, які зараз повні, повідомляє "Громадське".
Жінок та дітей відвозять у безпечніші райони, а чоловіків просять залишитись і допомагати на місці.
Останніми тижнями частина країни була затоплена унаслідок повеней, а кількість загиблих зараз сягає 70. За минулий тиждень в Ірані евакуювали близько 70 сіл в одній провінції
Надзвичайно сильний дощ почався 19 березня, затопивши близько 1900 міст, сіл і селищ. Були зруйновані тисячі доріг, мостів і будівель. Наразі 86 тисяч людей живуть у притулках для надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що внаслідок повені в найсхіднішій провінції Індонезії, Папуа, загинули щонайменше 50 людей, десятки отримали поранення
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