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В Ірані через загрозу нових повеней евакуюють тисячі людей

Жінок та дітей відвозять у безпечніші райони, а чоловіків просять залишитись і допомагати на місці
В Ірані через загрозу поновлення злив евакуюють тисячі людей з сіл та міст, які можуть бути затоплені. Останніми тижнями країна страждає від масштабних повеней.
В Ірані через загрозу нових повеней евакуюють тисячі людей Фото:Twitter

Зливи очікуються в південно-західні провінції. Там чиновники планують спустити воду з річкових дамб, які зараз повні, повідомляє "Громадське".

Жінок та дітей відвозять у безпечніші райони, а чоловіків просять залишитись і допомагати на місці.

Останніми тижнями частина країни була затоплена унаслідок повеней, а кількість загиблих зараз сягає 70. За минулий тиждень в Ірані евакуювали близько 70 сіл в одній провінції

Надзвичайно сильний дощ почався 19 березня, затопивши близько 1900 міст, сіл і селищ. Були зруйновані тисячі доріг, мостів і будівель. Наразі 86 тисяч людей живуть у притулках для надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що внаслідок повені в найсхіднішій провінції Індонезії, Папуа, загинули щонайменше 50 людей, десятки отримали поранення

 
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06 04 2019 17:26
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