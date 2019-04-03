CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті катастрофи рятувального гелікоптера на заході Ірану загинуло п'ятеро людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані розбився рятувальний гелікоптер, є жертви
Гвинтокрил летів на допомогу вагітній жінці у селищній місцевості, однак, під час польоту зачепив проводи лінії електропередач
Фото: mehrnews.com
"Моджиба Каледі повідомив, що в результаті катастрофи рятувального гелікоптера в понеділок загинули всі троє пілотів і двоє медиків, які перебували на борту", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на місцеве інформаційне агентство Mehr.
Трагедія сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиарія.
За даними ЗМІ, гвинтокрил летів на допомогу вагітній жінці у селищній місцевості, однак, під час польоту зачепив проводи лінії електропередач.
Гелікоптер розбився, і одразу загорівся, так і не долетівши до жінки.
Нагадаємо, що у національному парку в Туркані, що на північному заході Кенії, зазнав аварії вертоліт, загинули чотири американських туристи і пілот авіасудна.
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04 03 2019 15:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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