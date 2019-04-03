В Ірані розбився рятувальний гелікоптер, є жертви

Гвинтокрил летів на допомогу вагітній жінці у селищній місцевості, однак, під час польоту зачепив проводи лінії електропередач

У результаті катастрофи рятувального гелікоптера на заході Ірану загинуло п'ятеро людей.

"Моджиба Каледі повідомив, що в результаті катастрофи рятувального гелікоптера в понеділок загинули всі троє пілотів і двоє медиків, які перебували на борту", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на місцеве інформаційне агентство Mehr.

Трагедія сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиарія.

За даними ЗМІ, гвинтокрил летів на допомогу вагітній жінці у селищній місцевості, однак, під час польоту зачепив проводи лінії електропередач.

Гелікоптер розбився, і одразу загорівся, так і не долетівши до жінки.

Нагадаємо, що у національному парку в Туркані, що на північному заході Кенії, зазнав аварії вертоліт, загинули чотири американських туристи і пілот авіасудна.