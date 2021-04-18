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В Ірані стався потужний землетрус, є поранені

На південному заході Ірану вздовж Перської затоки стався землетрус магнітудою 5,9, після якого зафіксовано ще понад десяток підземних поштовхів.
В Ірані стався потужний землетрус, є поранені Фото: ap.org
Щонайменше п'ятеро людей дістали поранення, повідомляє "Укрінформ", про це з посиланням на державне телебачення повідомляє АР.
 
За першим землетрусом відбулися три поштовхи магнітудою 4, а також низка інших, більш слабких.
 
Землетрус стався приблизно за 100 кілометрів від іранської атомної електростанції в Бушері. За словами представника АЕС, землетрус не завдав станції ніякої шкоди, збоїв у роботі не зафіксували.
 
Іран знаходиться в зоні великих сейсмічних розломів. 2003 року землетрус магнітудою 6,6 зруйнував історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей. У 2017 році в Ірані в результаті землетрусу магнітудою 7 загинули понад 600 осіб і більш як 9 000 дістали поранення.
 
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18 04 2021 15:18
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