НОВИНИНа південному заході Ірану вздовж Перської затоки стався землетрус магнітудою 5,9, після якого зафіксовано ще понад десяток підземних поштовхів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані стався потужний землетрус, є поранені
Фото: ap.org
Щонайменше п'ятеро людей дістали поранення, повідомляє "Укрінформ", про це з посиланням на державне телебачення повідомляє АР.
За першим землетрусом відбулися три поштовхи магнітудою 4, а також низка інших, більш слабких.
Землетрус стався приблизно за 100 кілометрів від іранської атомної електростанції в Бушері. За словами представника АЕС, землетрус не завдав станції ніякої шкоди, збоїв у роботі не зафіксували.
Іран знаходиться в зоні великих сейсмічних розломів. 2003 року землетрус магнітудою 6,6 зруйнував історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей. У 2017 році в Ірані в результаті землетрусу магнітудою 7 загинули понад 600 осіб і більш як 9 000 дістали поранення.
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