В Ірані стався потужний землетрус, є поранені

На південному заході Ірану вздовж Перської затоки стався землетрус магнітудою 5,9, після якого зафіксовано ще понад десяток підземних поштовхів.

Щонайменше п'ятеро людей дістали поранення, повідомляє "Укрінформ", про це з посиланням на державне телебачення повідомляє АР.

За першим землетрусом відбулися три поштовхи магнітудою 4, а також низка інших, більш слабких.

Землетрус стався приблизно за 100 кілометрів від іранської атомної електростанції в Бушері. За словами представника АЕС, землетрус не завдав станції ніякої шкоди, збоїв у роботі не зафіксували.

Іран знаходиться в зоні великих сейсмічних розломів. 2003 року землетрус магнітудою 6,6 зруйнував історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей. У 2017 році в Ірані в результаті землетрусу магнітудою 7 загинули понад 600 осіб і більш як 9 000 дістали поранення.