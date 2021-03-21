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Неподалік від Фукусіми стався потужний землетрус

У зв'язку із землетрусом у Японії немає попереджень про загрозу цунамі
Землетрус магнітудою 7 стався в суботу в Японії неподалік від Фукусіми.
Неподалік від Фукусіми стався потужний землетрус Фото: ap.org

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Місто Ісіномака, біля узбережжя якого сталися поштовхи, розташовано за сто кілометрів від Фукусіми - місця руйнівного землетрусу 10 років тому, після якого було частково зруйновано місцеву АЕС.

За даними Геологічної служби США, землетрус був на глибині 54 кілометри, поштовхи відчули навіть у Токіо.

У зв'язку із землетрусом у Японії немає попереджень про загрозу цунамі.

До теми: Сильний землетрус стався на півдні Тихого океану біля берегів Антарктиди

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21 03 2021 12:25
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