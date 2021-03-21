CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗемлетрус магнітудою 7 стався в суботу в Японії неподалік від Фукусіми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Неподалік від Фукусіми стався потужний землетрус
У зв'язку із землетрусом у Японії немає попереджень про загрозу цунамі
Фото: ap.org
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Місто Ісіномака, біля узбережжя якого сталися поштовхи, розташовано за сто кілометрів від Фукусіми - місця руйнівного землетрусу 10 років тому, після якого було частково зруйновано місцеву АЕС.
За даними Геологічної служби США, землетрус був на глибині 54 кілометри, поштовхи відчули навіть у Токіо.
У зв'язку із землетрусом у Японії немає попереджень про загрозу цунамі.
До теми: Сильний землетрус стався на півдні Тихого океану біля берегів Антарктиди
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