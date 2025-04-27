В Ірані вже відомо про 18 загиблих від вибуху в порту

Також відомо про 700 поранених.

Вибух стався вчора в найбільшому порту Ірану Шахід Раджаї і забрав життя щонайменше 18 людей, ще більше 700 людей постраждали.

Про це інформує агенція Reuters.

Речник іранської організації з управління кризовими ситуаціями Хоссейн Зафарі заявив, що причиною вибуху є неналежне зберігання хімікатів у контейнерах в порту.

Ще один місцевий чиновник з управління кризовими ситуаціями повідомив державному телебаченню, що потужному вибуху передували вибухи у кількох контейнерах, які зберігалися в порту.

Також представник іранського уряду заявив, що попри те, що вибух був спричинений хімічними речовинами, точну причину поки що встановити неможливо.

Президент Масуд Пезешкян наказав провести розслідування інциденту і відправив на місце події міністра внутрішніх справ, який заявив, що тривають зусилля з гасіння пожежі і запобігання її поширенню на інші райони.

Через вибух вибито вікна в радіусі кількох кілометрів, а також його було чути на острові Кешм, розташованому за 26 кілометрів на південь від порту.

Митники порту заявили, що вантажі евакуйовано з району, де стався вибух, і що майданчик з контейнерами містив небезпечні товари і хімікати.

Наразі роботи порта зупинена.

Розташований поблизу стратегічної Ормузької протоки порт Шахід Раджаї є найбільшим контейнерним хабом Ірану, через який проходить більшість контейнерних вантажів країни.

В суботу, 26 ківтня, в порту Ірану пролунав вибух. Є загиблі та поранені.